Жанна Эппле призналась, что год живет без мужчины





Жанна Эппле имела продолжительный роман с издателем по имени Дмитрий. У мужчины имелось двое детей, несмотря на что они с актрисой были вместе около 7 лет. Их знакомство состоялось спустя две недели после развода со вторым мужем звезды, и именно с возлюбленным она состоялась “как женщина”. Ее всегда привлекали трудные мужчины, но избранник демонстрировал щедрость по отношению к ней. Он взял кредит ради покупки машины ради актрисы, а также покорил ее заботой и добротой. Также она назвала секс с ним “потрясающим”, но к расставанию привел некрасивый поступок с ее стороны.В тяжелый период жизни Жанна Эппле не могла выплатить кредит, а ее избранник не мог ей дать достаточно денег. Тогда она встретила адвоката и бросила Дмитрия в надежде на то, что новый любовник поможет ей с проблемами, но она заблуждалась. Уже год звезда живет без мужчины и пока не имеет человека, с которым ей комфортно.