Жанна Эппле призналась, что год живет без мужчины
Жанна Эппле призналась телеведущему Борису Корчевникову, что год живет без мужчины. Актриса стала гостьей студии шоу “Судьба человека”.
Жанна Эппле имела продолжительный роман с издателем по имени Дмитрий. У мужчины имелось двое детей, несмотря на что они с актрисой были вместе около 7 лет. Их знакомство состоялось спустя две недели после развода со вторым мужем звезды, и именно с возлюбленным она состоялась “как женщина”. Ее всегда привлекали трудные мужчины, но избранник демонстрировал щедрость по отношению к ней. Он взял кредит ради покупки машины ради актрисы, а также покорил ее заботой и добротой. Также она назвала секс с ним “потрясающим”, но к расставанию привел некрасивый поступок с ее стороны.
В тяжелый период жизни Жанна Эппле не могла выплатить кредит, а ее избранник не мог ей дать достаточно денег. Тогда она встретила адвоката и бросила Дмитрия в надежде на то, что новый любовник поможет ей с проблемами, но она заблуждалась. Уже год звезда живет без мужчины и пока не имеет человека, с которым ей комфортно.
Жанна Эппле имела продолжительный роман с издателем по имени Дмитрий. У мужчины имелось двое детей, несмотря на что они с актрисой были вместе около 7 лет. Их знакомство состоялось спустя две недели после развода со вторым мужем звезды, и именно с возлюбленным она состоялась “как женщина”. Ее всегда привлекали трудные мужчины, но избранник демонстрировал щедрость по отношению к ней. Он взял кредит ради покупки машины ради актрисы, а также покорил ее заботой и добротой. Также она назвала секс с ним “потрясающим”, но к расставанию привел некрасивый поступок с ее стороны.
В тяжелый период жизни Жанна Эппле не могла выплатить кредит, а ее избранник не мог ей дать достаточно денег. Тогда она встретила адвоката и бросила Дмитрия в надежде на то, что новый любовник поможет ей с проблемами, но она заблуждалась. Уже год звезда живет без мужчины и пока не имеет человека, с которым ей комфортно.