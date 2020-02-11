Алла Пугачева хочет продавать виниловые пластинки и проигрыватели
На один из вопросов журналистов Алла Пугачева ответила, что хочет продавать виниловое пластинки вместе с проигрывателями. Певица точно не уверена в своих планах, а только задумывается и со временем проконсультируется по этому поводу с экспертами.
Рассказала о своих намерениях звезда в кинотеатре «Октябрь». Изначально Пугачева пришла на премьеру показа новой части фильма «Лед-2». Народная артистка СССР была не одна, а вместе с модельером Игорем Гуляевым. Артистка также сообщила, что на данный момент отдыхает после своего концерта в Белоруссии и наслаждается спокойными днями.
Напомним, что из-за пожара, который произошел в кинотеатре, зрители и певица были вынуждены покинуть зал, недосмотрев фильм. Возгорание началось в то время, когда прозвучала песня Аллы Пугачевой. Об этом звезда написала на своей странице в социальной сети Instagram.
Рассказала о своих намерениях звезда в кинотеатре «Октябрь». Изначально Пугачева пришла на премьеру показа новой части фильма «Лед-2». Народная артистка СССР была не одна, а вместе с модельером Игорем Гуляевым. Артистка также сообщила, что на данный момент отдыхает после своего концерта в Белоруссии и наслаждается спокойными днями.
Напомним, что из-за пожара, который произошел в кинотеатре, зрители и певица были вынуждены покинуть зал, недосмотрев фильм. Возгорание началось в то время, когда прозвучала песня Аллы Пугачевой. Об этом звезда написала на своей странице в социальной сети Instagram.