Александр Петров призналась в теплых чувствах к Стасе Милославской

Известно, что роман Александра Петрова и Стаси Милославской начался чуть более года тому назад. Звездная пара познакомилась на съемочной площадке фильма "Стрельцов", после чего между ними завязались отношения. Лишь со временем они стали чаще появляться на публике вместе, таким образом не скрывая чувства друг к другу. Недавно Петров выразил свою любовь к актрисе со сцены кинотеатра во время премьеры мелодрамы "Лёд-2". При этом, 31-летнего актера пришли поддержать не только возлюбленная, но и мама, племянница и друзья, которых он от всего сердца поблагодарил.Относительно спутницы жизни Петров высказался подобным образом: "В зале сидит Стася, которую я очень люблю", - чем вызвал ажиотаж среди ревнующих поклонниц. Немного позднее артист опубликовал на веб-платформе Instagram совместные фотографии с Милославской. По мнению подписчиков, пара выглядит выглядит вполне счастливой, учитывая слова Петрова о премьере, как "наиболее запоминающейся за всю его жизнь". Что касается фильма, то его знаменитость назвал таковым, "который по-настоящему хочется досмотреть".