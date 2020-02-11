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Дезинфицирующие средства пагубно влияют на иммунитет человека

Специалисты из Федеративного института оценки рисков в Берлине заявили, что дезинфицирующие средства для бытового и личного использования пагубно влияют на иммунитет. Более того, регулярное использование антисептика настолько разрушает естественный защитный барьер, что делает человека уязвимым перед любым инфекционным и бактериальным заболеванием.
Дезинфицирующие средства пагубно влияют на иммунитет человека

Ученый Ральф Дикман утверждает, что полная дезинфицирующая уборка необходима только в том случае, если в квартире или доме проживает человек, способный заразить других жильцов. Чтобы обезопасить семью или соседей действительно необходимо тщательно очистить все поверхности специализированными средствами, а после проветрить помещение. Однако в обычной ситуации плановое поддержание чистоты, не требует использования стерилизующей бытовой химии.

Кроме агрессивных моющих средств не менее опасно для здоровья чрезмерное использование антибактериального мыла и антисептиков для рук. Такие гигиенические средства могут разрушать естественную микробиоту организма, делая человека уязвимым перед внешними бактериями и инфекциями. По мнению специалистов, чтобы поддерживать чистоту в доме, будет достаточно регулярной влажной уборки, а для личной гигиены необходимо помнить правило «чистых рук» перед едой и после посещения уборной.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 16:49

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