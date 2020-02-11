Дезинфицирующие средства пагубно влияют на иммунитет человека





Ученый Ральф Дикман утверждает, что полная дезинфицирующая уборка необходима только в том случае, если в квартире или доме проживает человек, способный заразить других жильцов. Чтобы обезопасить семью или соседей действительно необходимо тщательно очистить все поверхности специализированными средствами, а после проветрить помещение. Однако в обычной ситуации плановое поддержание чистоты, не требует использования стерилизующей бытовой химии.Кроме агрессивных моющих средств не менее опасно для здоровья чрезмерное использование антибактериального мыла и антисептиков для рук. Такие гигиенические средства могут разрушать естественную микробиоту организма, делая человека уязвимым перед внешними бактериями и инфекциями. По мнению специалистов, чтобы поддерживать чистоту в доме, будет достаточно регулярной влажной уборки, а для личной гигиены необходимо помнить правило «чистых рук» перед едой и после посещения уборной.