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В ТюмГУ предсказали утрату доверия к технологиям

Представители ТюмГУ предсказали утрату доверия к технологиям в скором времени. Результаты нового исследования представлены на Всероссийской конференции, посвященной вопросам экономического роста.

Ученые уверены, что расширение границ цифрового мира и освоение интернет-технологий широкими слоями населения в итоге приведет к утрате доверия. Такой исход станет итогом “цифрового разрыва” нового типа, когда граждане некоторых стран будут бояться технологий и отказываться от них из-за ненадежности. Сейчас крупные компании инвестируют в защиту и другие инструменты, которые повышают лояльность клиентов. В итоге они получают большие конкурентные преимущества, лишая другие страны возможности развить интернет-сообщества.

Финансист Екатерина Мазикова считает, что Россия рискует попасть в число стран с недостаточной защитой личных данных и ненадежными интернет-сообществами. В будущем повысится недоверие к технологиям, но в то же время их развитие ускорится, что создаст парадоксальную ситуацию.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:28

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