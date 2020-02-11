В ТюмГУ предсказали утрату доверия к технологиям





Ученые уверены, что расширение границ цифрового мира и освоение интернет-технологий широкими слоями населения в итоге приведет к утрате доверия. Такой исход станет итогом “цифрового разрыва” нового типа, когда граждане некоторых стран будут бояться технологий и отказываться от них из-за ненадежности. Сейчас крупные компании инвестируют в защиту и другие инструменты, которые повышают лояльность клиентов. В итоге они получают большие конкурентные преимущества, лишая другие страны возможности развить интернет-сообщества.Финансист Екатерина Мазикова считает, что Россия рискует попасть в число стран с недостаточной защитой личных данных и ненадежными интернет-сообществами. В будущем повысится недоверие к технологиям, но в то же время их развитие ускорится, что создаст парадоксальную ситуацию.