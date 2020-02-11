В Канаде обнаружили новый вид тираннозавра





По мнению ученых, новый вид является «родственником» тираннозавра рекса - одного из самых крупных наземных хищников планеты. Палеонтологи считают, что этот старейший представитель своего вида жил около 2,5 миллионов лет до ти-рекса. Ученые дали ему название Thanatotheristes degrootorum, которое обозначает «жнец смерти» в переводе с греческого. По словам исследователей, такое имя было выбрано из-за того, что данный тираннозавр являлся единственным крупным хищником в Канаде, о котором что-либо известно.Ученые отметили, что возраст «жнеца смерти» составляет примерно 79,5 миллионов лет. В длину этот вид мог достигать до девяти метров и весил около двух тонн. Палеонтологам удалось тщательно изучить челюстную кость динозавра, так как она отлично сохранилась.Thanatotheristes degrootorum отличается от остальных видов вертикальными гребнями, проходящими по верхней челюсти. Как отметил Джаред Форис, автор исследования, который работает в Университете Калгари, редко удается найти останки тираннозавров, так как травоядных было намного больше, чем хищников. Поэтому каждая подобная находка, тем более та, которая хорошо сохранилась, очень ценна для науки.