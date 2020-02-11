Нонна Гришаева возмущена слухами, что ее дочь Анастасия Дёрова ушла из семьи

Нонна Гришаева назвала ложь в прессе “вопиющей подлостью”, отметив, что ее дочь не отрекалась от семьи и по прежнему живет с ней. Актриса объяснила поклонникам, что эта информация является очередной неправдой, которая стала сильно неприятным инцидентом для нее и Анастасии Дёровой. Звезда поделилась совместным кадром с наследницей, которое было сделано две недели назад во время путешествия в Мексику. Артистка отдыхала за границей вместе со всей семьей и публиковала фотографии в своем микроблоге, рассказывая обо всех значимых местах, которые посетила.Обращаясь к журналистам, Нонна Гришаева посоветовала прекращать привлекать читателей небылицами. Артистка подчеркнула, что эти действия находятся за гранью закона и морали.