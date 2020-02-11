Азиатская косметика может быть опасна для здоровья
Сейчас азиатская косметика пользуется большим спросом на территории России, однако не все бренды полезны. Многие из них не имеют сертификата и могут быть опасными для здоровья, предупреждают эксперты.
Как утверждают производители вышеназванных средств, их продукция состоит исключительно из натуральных компонентов, но это далеко не всегда так. При изготовлении специалисты часто применяют токсические вещества, в частности фталат, который в составе обозначен как DETA и DEA. В Европе и США косметика с этим ингредиентом запрещена, поскольку он накапливается в организме и способен спровоцировать интоксикацию. Популярные средства с муцином улиток до конца не изучены, а добывают вещество весьма жестоким способом.
Кроме этого, муцин может вызвать сильную аллергию. В 2014 году более 8000 женщин, которые использовали продукцию Kanebo, получили белые пятна на кожи. Представители бренда до сих пор выплачивают компенсацию своим клиенткам.
Как утверждают производители вышеназванных средств, их продукция состоит исключительно из натуральных компонентов, но это далеко не всегда так. При изготовлении специалисты часто применяют токсические вещества, в частности фталат, который в составе обозначен как DETA и DEA. В Европе и США косметика с этим ингредиентом запрещена, поскольку он накапливается в организме и способен спровоцировать интоксикацию. Популярные средства с муцином улиток до конца не изучены, а добывают вещество весьма жестоким способом.
Кроме этого, муцин может вызвать сильную аллергию. В 2014 году более 8000 женщин, которые использовали продукцию Kanebo, получили белые пятна на кожи. Представители бренда до сих пор выплачивают компенсацию своим клиенткам.
Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:55