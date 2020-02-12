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В честь 47-летия звезды сериала “Ольга” Яны Трояновой названы интересные факты из ее жизни

Звезда сериала “Ольга” Яна Троянова 12 февраля отмечает день рождения. В честь 47-летия актрисы собраны интересные факты из ее жизни.

Яна Троянова стала внебрачной дочерью ресторанного певца Виктора Смирнова. Мать будущей звезды в свои 18 лет работала секретаршей при университете, но решила вырастить ребенка одна. В свидетельстве о рождении отцом значится Александр Сергеевич, но это имя родительница придумала самостоятельно. До 5 лет Троянова воспитывалась с бабушкой, которая внезапно скончалась от рака. В школе ее невзлюбили учителя, считая хулиганкой, но она смогла проявить свой артистизм в концерте к 7 ноября.

После окончания средней школы Яна Троянова выучилась на филолога, а о поступлении в театральный даже не думала из-за непростого времени. После окончания ВУЗа она поняла, что не любит полученную профессию, и лишь тогда выбрала путь актрисы, а ее талант часто выделяли преподаватели. Из-за этого она не нашла общий язык с одногруппниками и быстро бросила учебу. Несмотря на отсутствие диплома, Троянова начала карьеру в шоу-бизнесе в 2007 году, а в 2009 году получила первую роль в кино.

Яна Троянова начала активно получать главные роли в фильмах, которые зачастую были социальными драмами. В киноленте “Жить” она сыграла роль возлюбленной больного СПИДом наркомана, и благодаря ей попала в номинацию премии “Ника”. Поклонники запомнили звезду в сериале “Ольга” по трагикомедии “Кококо”, “Рядом”, “Страна Оз” и “Детки”. Работа тесно переплетается с ее личной жизнью, поскольку кинорежиссер Василий Сигарев стал ее вторым мужем и театральным наставником. От первого брака у нее был сын, который в 2011 году скончался после срока в тюрьме.
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В 2020 году на экраны вышел новый сезон шоу “Последний герой”, ведущей которого стала Яна Троянова. Актриса активно делится фотографиями с острова в социальных сетях, а также снимается в кино, играет на театральной сцене и участвует в телевизионных шоу. Осенью с участием звезды готовится к выходу четвертый сезон сериала “Ольга”, который с нетерпением ожидают зрители.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 01:01

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