Мишель Родригез появилась в платье от российского бренда на вечеринке «Оскара»

На снимке Мишель Родригез запечатлена в длинном черном платье, которое подчеркивает формы актрисы, оголяет плечи и правую ногу. Наряд обошелся знаменитости в более 1300 долларов. Дополнили образ звезды различные украшения и черные туфли.Вечеринка проходила в честь церемонии вручения «Оскара». Данное мероприятие состоялось 10 февраля, на котором были и другие известные звезды, например, Дженифер Лопес, Скарлетт Йоханссон и другие.