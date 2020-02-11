АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы неожиданные привычки, провоцирующие постоянное…
EUR 69.82 USD 63.77
Курс валют на 11.02.2020

Сильно похудевшая Адель появилась на вечеринке Джея Зи и Бейонсе в леопардовом платье

На вечеринке, которую устроили Джей Зи и Бейонсе, постройневшая Адель появилась в леопардовом блестящем платье. Певицу многие не узнали из-за худобы и практически полностью изменившейся фигуры.
Сильно похудевшая Адель появилась на вечеринке Джея Зи и Бейонсе в леопардовом платье

После того, как состоялась церемония вручения «Оскара», голливудские знаменитости отправились на after-party, проходившие в нескольких местах одновременно. Певица Адель, которая последнее время не часто посещает вечеринки, не смогла отказать Бейонсе и Джей Зи и стала их гостьей. Для выхода в свет знаменитость выбрала леопардовое платье, которое подчеркнуло ее фигуру. 31-летняя певица активно работает над своей внешностью. Ей удалось сбросить 45 килограммов. По словам Адель, для нее это потрясающий опыт, и она чувствует себя намного увереннее.

Как рассказала экс-тренер певицы, секрет такого похудения звезды в постепенном сокращении калорий и правильном питании. Также значительные результаты дали занятия пилатесом.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 15:52

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жанна Эппле призналась, что год живет без…
Дезинфицирующие средства пагубно влияют на иммунитет…
Модель Оксана Воеводина заразилась в аэропорту неизвестным…
В Великобритании мужчина нашел дома самую ядовитую улитку в…
Алла Пугачева хочет продавать виниловые пластинки и…
В ТюмГУ предсказали утрату доверия к…
Александр Петров призналась в теплых чувствах к Стасе…
В Канаде обнаружили новый вид…
Жена сценариста «Москва слезам не верит» Людмила Кожинова рассказала о вырезанных постельных сценах в…
В РФ появится новый вид автономеров для снегоходов и…
Нонна Гришаева возмущена слухами, что ее дочь Анастасия Дёрова ушла из…
Автоэксперты рассказали об особенностях УАЗ-3128…
Мишель Родригез появилась в платье от российского бренда на вечеринке…
Азиатская косметика может быть опасна для…
Сильно похудевшая Адель появилась на вечеринке Джея Зи и Бейонсе в леопардовом…
Ученые обнаружили астероид-рекордсмен с феноменальной орбитальной…
Дженнифер Энистон поздравила Брэда Питта с получением…
«Маленькая девочка, которая влюбилась в борьбу»: Дочь Дуэйна Джонсона станет спортсменкой в четвёртом…
Дочь Евгения Осина занялась написанием песен на…
Автор McLaren F1 Гордон Мюррей создал одноместный квадроцикл…
Юрия Лоза вступился за Аллу Пугачеву после обвинений Михаила…
Ученые разработали технологию изготовления имплантатов со структурой настоящей…
Чёрная роза и VIP-столик в ресторане: Как прошло свидание ведущего «Дом-2» Влада Кадони и Ксюши…
В России отзывают 332 автомобиля Renault Logan и…
Анастасия Волочкова показала «черный палец» после тяжелой…
Ученые: Смартфоны могут вызывать рак щитовидной…
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова сделала новую прическу и рассорила…
Кардиолог Джамаль Шаабан назвал 5 способов предупредить развитие рака молочной…
Просмотреть все новости