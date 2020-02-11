Сильно похудевшая Адель появилась на вечеринке Джея Зи и Бейонсе в леопардовом платье

После того, как состоялась церемония вручения «Оскара», голливудские знаменитости отправились на after-party, проходившие в нескольких местах одновременно. Певица Адель, которая последнее время не часто посещает вечеринки, не смогла отказать Бейонсе и Джей Зи и стала их гостьей. Для выхода в свет знаменитость выбрала леопардовое платье, которое подчеркнуло ее фигуру. 31-летняя певица активно работает над своей внешностью. Ей удалось сбросить 45 килограммов. По словам Адель, для нее это потрясающий опыт, и она чувствует себя намного увереннее.Как рассказала экс-тренер певицы, секрет такого похудения звезды в постепенном сокращении калорий и правильном питании. Также значительные результаты дали занятия пилатесом.