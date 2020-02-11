«Маленькая девочка, которая влюбилась в борьбу»: Дочь Дуэйна Джонсона станет спортсменкой в четвёртом поколении
Дочь киноактера и рестлера Дуэйна Джонсона Симон Александра официально подписала контракт с World Wrestling Federation и станет первой в истории спортсменкой в четвёртом поколении. После публикации информации на официальном сайте реслинг-промоушена счастливый отец сообщил новость в своем личном блоге, как и 18-летняя восходящая звезда.
Дуэйн Джонсон очень гордится своей последовательницей и написал в радостной записи личного блога Instagram, чтобы Симон Александра «жила своей мечтой». Сама же спортсменка тоже опубликовала фотографию в честь знаменательного подписания контракта с WWS. По ее словам, она будто «маленькая девочка, которая влюбилась в борьбу и однажды решила - это ее жизнь». Звездная дочь добавила,что она «бесконечно благодарна» всем, кто ее поддерживает, и теперь «готова к работе».
Поклонники киноактера, известного под псевдонимом «Скала», откликнулись огромным количеством поздравлений всей спортивной семьи. Как известно, Дуэйн Джонсон является восьмикратным чемпионом WWF и имеет еще более двух десятков заслуг и титулов. Он уверен, что его дочь достигнет еще больших вершин, и намерен продолжать ее поддерживать.
Дуэйн Джонсон очень гордится своей последовательницей и написал в радостной записи личного блога Instagram, чтобы Симон Александра «жила своей мечтой». Сама же спортсменка тоже опубликовала фотографию в честь знаменательного подписания контракта с WWS. По ее словам, она будто «маленькая девочка, которая влюбилась в борьбу и однажды решила - это ее жизнь». Звездная дочь добавила,что она «бесконечно благодарна» всем, кто ее поддерживает, и теперь «готова к работе».
Поклонники киноактера, известного под псевдонимом «Скала», откликнулись огромным количеством поздравлений всей спортивной семьи. Как известно, Дуэйн Джонсон является восьмикратным чемпионом WWF и имеет еще более двух десятков заслуг и титулов. Он уверен, что его дочь достигнет еще больших вершин, и намерен продолжать ее поддерживать.