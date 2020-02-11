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Дженнифер Энистон поздравила Брэда Питта с получением "Оскара"

Голливудский актер Брэд Питт получил "Оскар" за роль в фильме Тарантино "Однажды в… Голливуде". Дженнифер Энистон высказала поздравления бывшему мужу лично, тем самым подогрев внимание публики к их отношениям.

Не успели таблоиды оправится от недавней встречи Брэда Питта и Дженнифер Энистон в прошлом месяце на церемонии SAG Awards, как теперь они получили еще один шанс обсудить пару после вручения премии "Оскар". Известно, что бывшие супруги встретились снова на вечеринке в Лос-Анджелесе, где звезда телесериала "Друзья" поздравила экс-мужа Анджелины Джоли с победой. Опубликованные в Сети снимки вызвали бурную реакцию среди фанатов, которые даже теоретизировали о возможном воссоединении Питта и Энистон.

Стоит отметить, что 51-летнюю актрису заметили со звездой Голливуда, когда последний пребывал в компании коллеги по оскароносному фильму "Однажды в… Голливуде" Леонардо ди Каприо. Рядом с ними также находились знаменитый режиссер Мартин Скорсезе, актер Лукас Хаас и певица Адель. Кроме прочего, Брэд Питт развелся с Анджелиной Джоли в 2016 году, а ранее был женат на Энистон. Теперь же они встречались лишь несколько раз во время официальных церемоний, среди которых был и юбилейный вечер, посвященный 50-летию артистки.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:46

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