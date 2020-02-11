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Алексей Серебряков привел на премьеру фильма “Лед-2” приемную дочь

Актер Алексей Серебряков недавно впервые за долгое время вышел в свет вместе с приемной дочерью. Вместе они появились на презентации фильма “Лед-2” Жоры Крыжовникова.
Алексей Серебряков привел на премьеру фильма “Лед-2” приемную дочь

Алексей Серебряков вместе с дочерью не готовились ко встрече с журналистами, поэтому предстали перед камерами в обычной уличной одежде. Актер выбрал для похода на премьеру фильма “Лед-2” серую стеганую куртку, а его наследница позировала в черной футболке, кожаной косухе и спортивной шапке. Перед фотографами Серебряков обнял дочь за плечи.

Как известно, Алексей Серебряков удочерил Дарью, родившуюся в первом браке своей жены. В 2018 году у него появилась внучка Агата. Также у актера подрастают сыновья Даниил и Степан Серебряковы, которые были воспитанниками детского дома.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:38

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