Алексей Серебряков привел на премьеру фильма “Лед-2” приемную дочь





Алексей Серебряков вместе с дочерью не готовились ко встрече с журналистами, поэтому предстали перед камерами в обычной уличной одежде. Актер выбрал для похода на премьеру фильма “Лед-2” серую стеганую куртку, а его наследница позировала в черной футболке, кожаной косухе и спортивной шапке. Перед фотографами Серебряков обнял дочь за плечи.Как известно, Алексей Серебряков удочерил Дарью, родившуюся в первом браке своей жены. В 2018 году у него появилась внучка Агата. Также у актера подрастают сыновья Даниил и Степан Серебряковы, которые были воспитанниками детского дома.