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Дочь Евгения Осина занялась написанием песен на заказ

Агния Осина занялась написанием песен на заказ. Дочь покойного музыканта Евгения Осина разместила объявление о продаже текстов в Instagram.

Агния Осина с большой радостью поможет любому клиенту, а также сделает все, что будет в ее силах. Дочь Евгения Осина продает собственную музыку и пишет песни на заказ. Помимо этого начинающая артистка заявила о том, что открыта к сотрудничеству в качестве артиста. Она намерена выступать на мероприятиях, учитывая пожелания заказчика. Агния Осина подчеркнула, что у нее гибкий репертуар, а также попросила с предложениями обращаться в личные сообщения в Instagram.
Дочь Евгения Осина занялась написанием песен на заказ

Как известно, Агния Осина стала наследницей творчества своего отца, поэтому может исполнять большинство песен Евгения Осина.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:36

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