Дочь Евгения Осина занялась написанием песен на заказ

Агния Осина с большой радостью поможет любому клиенту, а также сделает все, что будет в ее силах. Дочь Евгения Осина продает собственную музыку и пишет песни на заказ. Помимо этого начинающая артистка заявила о том, что открыта к сотрудничеству в качестве артиста. Она намерена выступать на мероприятиях, учитывая пожелания заказчика. Агния Осина подчеркнула, что у нее гибкий репертуар, а также попросила с предложениями обращаться в личные сообщения в Instagram.Как известно, Агния Осина стала наследницей творчества своего отца, поэтому может исполнять большинство песен Евгения Осина.