АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы неожиданные привычки, провоцирующие постоянное…
EUR 69.82 USD 63.77
Курс валют на 11.02.2020

Юрия Лоза вступился за Аллу Пугачеву после обвинений Михаила Муромова

Юрий Лоза выступил с защитой Аллы Пугачевой после сравнения Михаила Муромова действий Примадонны с харассментом. Артист считает, что сейчас ничего из случившегося много лет назад не представляется возможным проверить.
Юрия Лоза вступился за Аллу Пугачеву после обвинений Михаила Муромова

Муромов сравнил действия Примадонны с харассментом в США, отметив, что певица приложила усилия, чтобы его не пускали на телевидение. По мнению певица, на Примадонне лежит ответственность за то, что его карьера пошла на спад. Юрий Лоза признался, что посмеивается над девушками из сферы шоу-бизнеса, которые рассказывают о мнимых сексуальных домогательствах, когда их кто-то “с похотью” взял за руку. Артист считает, что сейчас это проблематично проверить, как и то, о чем заявил Муромов. Лоза обратил внимание, что любой при желании способен рассказать подобную историю, но аргументировать ее способен не каждый.

Юрий Лоза предложил закрыть эту тему в связи с отсутствием доказательств, кроме наличия утверждений самого Муромова.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:23

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь Евгения Осина занялась написанием песен на…
Автор McLaren F1 Гордон Мюррей создал одноместный квадроцикл…
Юрия Лоза вступился за Аллу Пугачеву после обвинений Михаила…
Ученые разработали технологию изготовления имплантатов со структурой настоящей…
Чёрная роза и VIP-столик в ресторане: Как прошло свидание ведущего «Дом-2» Влада Кадони и Ксюши…
В России отзывают 332 автомобиля Renault Logan и…
Анастасия Волочкова показала «черный палец» после тяжелой…
Ученые: Смартфоны могут вызывать рак щитовидной…
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова сделала новую прическу и рассорила…
Кардиолог Джамаль Шаабан назвал 5 способов предупредить развитие рака молочной…
Алексей Серебряков привел на премьеру фильма “Лед-2” приемную…
Экологи: Озон ежегодно убивает более десятка тысяч…
Поклонники пришли в восторг от красоты и молодости матери Оксаны…
Врачи из Дании назвали лучший период в году для зачатия…
Звезда сериала “Ивановы-Ивановы” Александра Флоринская за месяц похудела на 20…
Сервис «OneTwoTrip» выяснил, какие продукты привозят туристы из…
Юлия Паршута похвасталась перед поклонниками спортивным…
Медики рассказали о цветах, которые повышают…
В России пенсионерам повысили доплату за возраст на 400…
Псевдороман с ведущей «Дом-2» Ольгой Бузовой и случайные связи: Почему одинок Тимур…
Ученые назвали упражнения для улучшения когнитивных функций…
Опубликована видеодемонстрация экстремального полета противолодочных…
Актер из «Моей ужасной няни» Рафаэль Коулмэн умер в возрасте 25…
В Минтруде рассказали, почему отсутствует индексация пенсий работающих…
Названы характерные признаки жестокого…
Роструд напомнил россиянам о продолжительных выходных в феврале и…
Жанна Эппле раскрыла подробности тайного романа с Валерием…
В Сети опубликовали кадры с рискованным полетом российского "летающего танка"…
Просмотреть все новости