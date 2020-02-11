Юрия Лоза вступился за Аллу Пугачеву после обвинений Михаила Муромова





Муромов сравнил действия Примадонны с харассментом в США, отметив, что певица приложила усилия, чтобы его не пускали на телевидение. По мнению певица, на Примадонне лежит ответственность за то, что его карьера пошла на спад. Юрий Лоза признался, что посмеивается над девушками из сферы шоу-бизнеса, которые рассказывают о мнимых сексуальных домогательствах, когда их кто-то “с похотью” взял за руку. Артист считает, что сейчас это проблематично проверить, как и то, о чем заявил Муромов. Лоза обратил внимание, что любой при желании способен рассказать подобную историю, но аргументировать ее способен не каждый.Юрий Лоза предложил закрыть эту тему в связи с отсутствием доказательств, кроме наличия утверждений самого Муромова.