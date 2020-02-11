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Ученые разработали технологию изготовления имплантатов со структурой настоящей кости

Ученые из НИТУ «МИСиС», медицинской организации НМИЦ и Технического университета Дортмунда сумели разработать необычную технологию, с помощью которой можно создавать полимерные имплантаты со структурой натуральной кости. Все результаты опубликованы в издании Polymer Degradation and Stability.
Ученые разработали технологию изготовления имплантатов со структурой настоящей кости

Для создания имплантата используют настоящую структуру кости, которая поможет изготовить форму под медицинское изделие. Данное инородное тело способно вызывать стресс в том случае, если организм его отторгает. Ученые работают над устранением данной проблемы и усовершенствованием своего продукта. Результат зависит от многих факторов: материала, особенностей структуры и других.

Ранее ученые использовали специальный полиэтилен с высоким модулем упругости. Данным материалом заливалась форма для имплантатов. В экспериментах специалисты использовали кость млекопитающего - коровы. Они планируют внедрять свои разработки в ветеринарию. По мнению ученых, именно эта сфера является наиболее перспективной для развития имплантатов.

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Наука
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 15:17

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