Ученые разработали технологию изготовления имплантатов со структурой настоящей кости





Для создания имплантата используют настоящую структуру кости, которая поможет изготовить форму под медицинское изделие. Данное инородное тело способно вызывать стресс в том случае, если организм его отторгает. Ученые работают над устранением данной проблемы и усовершенствованием своего продукта. Результат зависит от многих факторов: материала, особенностей структуры и других.Ранее ученые использовали специальный полиэтилен с высоким модулем упругости. Данным материалом заливалась форма для имплантатов. В экспериментах специалисты использовали кость млекопитающего - коровы. Они планируют внедрять свои разработки в ветеринарию. По мнению ученых, именно эта сфера является наиболее перспективной для развития имплантатов.