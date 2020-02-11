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Анастасия Волочкова показала «черный палец» после тяжелой тренировки

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в личном блоге Instagram короткое видео, на котором продемонстрировала своим подписчикам «черный палец». Артистка прокомментировала, что так выглядят ее ноги после тренировки, добавив, что «балет – это труд».
Анастасия Волочкова показала «черный палец» после тяжелой тренировки


Последнее время Анастасия Волочкова все чаще оказывается в центре внимания из-за своих провокационных публикаций в сети Instagram. Подписчики не раз критиковали звезду и даже прибегали к оскорблениям, обсуждая личную жизнь или профессиональную деятельность российской балерины. Недавно она вовсе ограничила доступ к комментариям под своими записями, однако не перестала регулярно публиковать личные фото для верных поклонников.

В одном из последних постов Анастасия Волочкова показала свои уставшие пальцы ног после целого дня в тесных пуантах. Первым, что бросается в глаза при просмотре видео – «черный палец». Наверняка артистка использовала специальную шину для фиксации, чтобы не повредить палец, который, видимо, уже не раз пострадал в результате усердной работы.

Хотя балерина пожаловалась на «побелевшие пальцы», она добавила подпись, что «балет – это труд», и она гордится, что может быть его частью. Как известно, недавно Анастасия Волочкова опубликовала запись с архивным видео со времен большого театра, которую поклонники восприняли как ностальгию звезды.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 15:05

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