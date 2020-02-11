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Поклонники пришли в восторг от красоты и молодости матери Оксаны Самойловой

Оксана Самойлова поделилась в Instagram сюжетом, на котором запечатлена со своей матерью. Поклонники модели пришли в восторг от красоты и молодости тещи Джигана.
Поклонники пришли в восторг от красоты и молодости матери Оксаны Самойловой

Родительница звезды находится в отличной форме и выглядит чуть ли не сверстницей своей дочери, которая в скором времени родит супругу 4-го ребенка. Многие поклонники отметили в комментариях, что близкие люди очень похожи. Фолловеры также были щедры на комплименты в адрес матери Оксаны Самойловой и впечатлились ее красотой и молодостью. По словам избранницы исполнителя, она всегда чувствует себя спокойно, когда рядом с ней находятся родители, ведь в такие моменты гораздо ближе ощущение дома. Знаменитость также добавила, что в жизни есть проблемы, которые требуют быстрого решения, в связи с чем мать и отец бизнесвумен были вынуждены улететь из США. «Не знаю, как я тут буду без них», - написала звезда.

Примерно 1,5 месяца назад Самойлова вместе с детьми улетела за границу, чтобы там родить ребенка. Дочери исполнителя уже посещают детский сад, а со старшей девочкой педагоги занимаются на дому.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:20

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