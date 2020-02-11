Кардиолог Джамаль Шаабан назвал 5 способов предупредить развитие рака молочной железы





Врач отметил важность регулярной физической активности. Он утверждает, что благодаря спорту можно не только поддерживать тело в хорошей форме, но и держать здоровый гормональный фон на стабильном уровне. Однако вес женщины тоже немаловажный фактор, дополнил Джамаль Шаабан. Жировые отложения по женскому типу провоцируют повышение эстрогена, который ускоряет деление раковых клеток.По мнению специалиста, пагубные привычки повышают риск развития онкологии не только груди, но и других жизненно важных органов. Канцерогены в алкоголе, табаке и даже некоторые компоненты ультрафиолетовых лучей увеличивают вероятность смертельных заболеваний в разы. Потому Джамаль Шаабан настоятельно рекомендует исключить из своего образа жизни все угрожающие жизни факторы.Напоследок врач поделился простыми советами, чтобы предупредить любые воспалительные процессы в организме. Среди них достаточное употребление чистой воды и ограничение в сахаре.