Юлия Паршута похвасталась перед поклонниками спортивным телом
Несмотря на то, что Юлия Паршута редко радует поклонников новыми песнями и фотографиями, недавно она удивила соцсети. Певица похвасталась перед фанатами спортивным телом.
Хотя новости от Юлии Паршуты появляются лишь в соцсети Instagram, это все равно вызывает интерес среди поклонников её творчества. Все же, недавняя публикация вынудила подписчиков задаться вопросом, могла ли звезда воспользоваться фоторедакторами. Речь идет о новом снимке, на котором певица предстала в купальнике, который позволил общественности оценить её чрезвычайно узкую талию. На подобные инсинуации Паршута отвечает, что она добилась таких результатов благодаря упорной работе над собой.
Известно, что исполнительница решила перейти на здоровое питание и спортивный образ жизни. На данный момент знаменитость пребывает в оздоровительном учреждении, где проходит лечебные процедуры, ходит на лекции, занимается в зале и на свежем воздухе. Паршута также сообщила фанатам, что наконец-то смогла наладить собственный режим сна. Подобные перемены связаны с резкой потерей веса, которую поп-звезда перенесла во время участия в проекте «Фабрика звезд».
Хотя новости от Юлии Паршуты появляются лишь в соцсети Instagram, это все равно вызывает интерес среди поклонников её творчества. Все же, недавняя публикация вынудила подписчиков задаться вопросом, могла ли звезда воспользоваться фоторедакторами. Речь идет о новом снимке, на котором певица предстала в купальнике, который позволил общественности оценить её чрезвычайно узкую талию. На подобные инсинуации Паршута отвечает, что она добилась таких результатов благодаря упорной работе над собой.
Известно, что исполнительница решила перейти на здоровое питание и спортивный образ жизни. На данный момент знаменитость пребывает в оздоровительном учреждении, где проходит лечебные процедуры, ходит на лекции, занимается в зале и на свежем воздухе. Паршута также сообщила фанатам, что наконец-то смогла наладить собственный режим сна. Подобные перемены связаны с резкой потерей веса, которую поп-звезда перенесла во время участия в проекте «Фабрика звезд».