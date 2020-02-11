Юлия Паршута похвасталась перед поклонниками спортивным телом

Хотя новости от Юлии Паршуты появляются лишь в соцсети Instagram, это все равно вызывает интерес среди поклонников её творчества. Все же, недавняя публикация вынудила подписчиков задаться вопросом, могла ли звезда воспользоваться фоторедакторами. Речь идет о новом снимке, на котором певица предстала в купальнике, который позволил общественности оценить её чрезвычайно узкую талию. На подобные инсинуации Паршута отвечает, что она добилась таких результатов благодаря упорной работе над собой.Известно, что исполнительница решила перейти на здоровое питание и спортивный образ жизни. На данный момент знаменитость пребывает в оздоровительном учреждении, где проходит лечебные процедуры, ходит на лекции, занимается в зале и на свежем воздухе. Паршута также сообщила фанатам, что наконец-то смогла наладить собственный режим сна. Подобные перемены связаны с резкой потерей веса, которую поп-звезда перенесла во время участия в проекте «Фабрика звезд».