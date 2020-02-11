АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы неожиданные привычки, провоцирующие постоянное…
EUR 69.82 USD 63.77
Курс валют на 11.02.2020

Юлия Паршута похвасталась перед поклонниками спортивным телом

Несмотря на то, что Юлия Паршута редко радует поклонников новыми песнями и фотографиями, недавно она удивила соцсети. Певица похвасталась перед фанатами спортивным телом.

Хотя новости от Юлии Паршуты появляются лишь в соцсети Instagram, это все равно вызывает интерес среди поклонников её творчества. Все же, недавняя публикация вынудила подписчиков задаться вопросом, могла ли звезда воспользоваться фоторедакторами. Речь идет о новом снимке, на котором певица предстала в купальнике, который позволил общественности оценить её чрезвычайно узкую талию. На подобные инсинуации Паршута отвечает, что она добилась таких результатов благодаря упорной работе над собой.

Известно, что исполнительница решила перейти на здоровое питание и спортивный образ жизни. На данный момент знаменитость пребывает в оздоровительном учреждении, где проходит лечебные процедуры, ходит на лекции, занимается в зале и на свежем воздухе. Паршута также сообщила фанатам, что наконец-то смогла наладить собственный режим сна. Подобные перемены связаны с резкой потерей веса, которую поп-звезда перенесла во время участия в проекте «Фабрика звезд».

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:40

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сервис «OneTwoTrip» выяснил, какие продукты привозят туристы из…
Юлия Паршута похвасталась перед поклонниками спортивным…
Медики рассказали о цветах, которые повышают…
В России пенсионерам повысили доплату за возраст на 400…
Псевдороман с ведущей «Дом-2» Ольгой Бузовой и случайные связи: Почему одинок Тимур…
Ученые назвали упражнения для улучшения когнитивных функций…
Опубликована видеодемонстрация экстремального полета противолодочных…
Актер из «Моей ужасной няни» Рафаэль Коулмэн умер в возрасте 25…
В Минтруде рассказали, почему отсутствует индексация пенсий работающих…
Названы характерные признаки жестокого…
Роструд напомнил россиянам о продолжительных выходных в феврале и…
Жанна Эппле раскрыла подробности тайного романа с Валерием…
В Сети опубликовали кадры с рискованным полетом российского "летающего танка"…
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина: «Свобода – это когда забываешь отчество у…
Компания HMD Global намерена возродить культовый смартфон Nokia…
Актриса Анастасия Макеева восстанавливается после…
Сергей Шойгу сообщил, что ВС России в 30 раз увеличили число высокоточных…
Названы продукты, которые вредят здоровью после…
Старший внук Елизаветы II Питер Филлипс разводится с женой Отем Келли после 12 лет…
Клинцевич назвал "потоками грязи" обвинения контрразведки США в сторону…
Xiaomi презентовала недорогой смартфон Redmi 8A…
Станислав Садальский публично обвинил телеведущую Тину Канделаки во…
Названы неожиданные привычки, провоцирующие постоянное…
В России создан комплекс для скрытой проверки людей в…
Участница проекта "Дом-2" Ксения Шаповал оскорбила Дмитрия…
Ученые: Высокий уровень тестостерона увеличивает опасность рака молочной…
В Черном море провели учения вертолётов авиации ЧФ по поиску…
Памела Андерсон разорила 74-летнего супруга Джона…
Просмотреть все новости