Звезда сериала “Ивановы-Ивановы” Александра Флоринская за месяц похудела на 20 кг





Поклонники Александры Флоринской считают, что звезда выглядит гораздо моложе своих лет, а также восхищаются ее подтянутой фигурой. Актриса не раз отмечала, что ей повезло с генетикой, поскольку до 40 лет вообще не задумывалась о весе и не придерживалась диет. У нее есть три ребенка, но даже беременность не отразилась на ее фигуре. Знаменитость отметила, что в период кормления грудью после третьих родов она сбросила 20 набранных килограмм, что произошло всего за месяц. При этом она не делала ничего особенного.Быть в форме Александре Флоринской помогало правильное питание и отказ от злоупотребление вредной пищей. Однако за несколько последних лет она приняла решение заниматься спортом, чтобы держать тело в тонусе и быть более спортивной.