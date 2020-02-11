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Звезда сериала “Ивановы-Ивановы” Александра Флоринская за месяц похудела на 20 кг

Звезда сериала “Ивановы-Ивановы”, 42-летняя Александра Флоринская, за месяц похудела на 20 кг. Актриса призналась, что сбросила лишний вес сразу после родов.

Поклонники Александры Флоринской считают, что звезда выглядит гораздо моложе своих лет, а также восхищаются ее подтянутой фигурой. Актриса не раз отмечала, что ей повезло с генетикой, поскольку до 40 лет вообще не задумывалась о весе и не придерживалась диет. У нее есть три ребенка, но даже беременность не отразилась на ее фигуре. Знаменитость отметила, что в период кормления грудью после третьих родов она сбросила 20 набранных килограмм, что произошло всего за месяц. При этом она не делала ничего особенного.

Быть в форме Александре Флоринской помогало правильное питание и отказ от злоупотребление вредной пищей. Однако за несколько последних лет она приняла решение заниматься спортом, чтобы держать тело в тонусе и быть более спортивной.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:00

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