Актер из «Моей ужасной няни» Рафаэль Коулмэн умер в возрасте 25 лет

Отчим знаменитости Карстен Дженсен также написал о трагедии в Facebook, сообщив, что актер скончался, когда находился на пробежке. При этом со здоровьем у Рафаэля Коулмэна было все в порядке. На данный момент подробности произошедшего неизвестны. В картине «Моя ужасная няня» артист снялся в 9-летнем возрасте. Кроме этого, его можно увидеть в «Четвертом виде» с Миллой Йовович и фильме жанра хоррор «Оно живет».Британская звезда кино окончил Университет Манчестера, где учился на зоолога. Затем Коулмэн увлекся экоактивизмом и стал участником движения Extinction Rebellion.