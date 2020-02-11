Ученые назвали упражнения для улучшения когнитивных функций человека





Как известно, все способности и навыки мужчин и женщин для взаимодействия с окружающим миром названы когнитивными функциями. Кроме того, существует термин «когнитивные нарушения», которые выражаются в снижении памяти и работоспособности головного мозга. Экспериментальным методом ученые выяснили, что улучшить состояние, когда нарушения уже есть или же предупредить их появление, можно с помощью определенных физических упражнений.Специалисты отметили явный эффект после 20-минутной интервальной тренировки с поочередной сменой интенсивности нагрузки. Также был хороший результат после 25-минутной дыхательной тренировки средней сложности. После сделанных упражнений все добровольцы в возрасте от 18 до 65 лет ощутили положительное влияние на свои когнитивные способности. Но, чтобы избежать субъективного восприятия профессор Эшли Смит и ее команда из Университета в Австралии провели магнитную стимуляцию нейронов головного мозга с помощью специализированных устройств.Ученые убедились в необходимости спорта и настоятельно рекомендуют вести активный образ жизни в зависимости от своих физических возможностей. Однако предостерегают от нагрузок, которые вызывают стресс и активизируют гормон кортизол, который, наоборот, замедлит метаболические процессы и ослабит нейронные функции мозга.