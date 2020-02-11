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Ученые назвали упражнения для улучшения когнитивных функций человека

Существует множество научных фактов подтверждающие пользы умеренных физических нагрузок. Однако благодаря новому исследованию ученые выяснили, что спорт не только необходим для хорошего самочувствия и положительного эмоционального состояния, но и для улучшения когнитивных функций человека.
Ученые назвали упражнения для улучшения когнитивных функций человека

Как известно, все способности и навыки мужчин и женщин для взаимодействия с окружающим миром названы когнитивными функциями. Кроме того, существует термин «когнитивные нарушения», которые выражаются в снижении памяти и работоспособности головного мозга. Экспериментальным методом ученые выяснили, что улучшить состояние, когда нарушения уже есть или же предупредить их появление, можно с помощью определенных физических упражнений.

Специалисты отметили явный эффект после 20-минутной интервальной тренировки с поочередной сменой интенсивности нагрузки. Также был хороший результат после 25-минутной дыхательной тренировки средней сложности. После сделанных упражнений все добровольцы в возрасте от 18 до 65 лет ощутили положительное влияние на свои когнитивные способности. Но, чтобы избежать субъективного восприятия профессор Эшли Смит и ее команда из Университета в Австралии провели магнитную стимуляцию нейронов головного мозга с помощью специализированных устройств.

Ученые убедились в необходимости спорта и настоятельно рекомендуют вести активный образ жизни в зависимости от своих физических возможностей. Однако предостерегают от нагрузок, которые вызывают стресс и активизируют гормон кортизол, который, наоборот, замедлит метаболические процессы и ослабит нейронные функции мозга.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:16

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