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Жанна Эппле раскрыла подробности тайного романа с Валерием Гаркалиным

Жанна Эппле рассказала о тайном романе с коллегой Валерием Гаркалиным. В студии шоу "Судьба человека" артистка призналась, что определенный период времени они были влюблены друг в друга.

Жанна Эппле уверена, что отношения с Валерием Гаркалиным были обречены на провал, несмотря на то, что они буквально не могли жить друг без друга. В те годы актер находился в браке с Екатериной Гаркалиной, которая скончалась в 2009 году. При этом его любовница в лице Эппле ждала ребенка от своего супруга, кинооператора Ильи Фрэза. С годами им удалось перебороть чувство любви друг к другу. Пара прекратила общение, чтобы забыть друг друга и не дать волю чувствам. Актриса верит, что со временем все проходит, что произошло и в ее случае.

Валерий Гаркалин просил Жанну Эппле назвать старшего сына Платоном, но ее супруг решил назвать его Потапом в связи с тем, что ребенок родился в день святого Потапа.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:54

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