Жанна Эппле раскрыла подробности тайного романа с Валерием Гаркалиным





Жанна Эппле уверена, что отношения с Валерием Гаркалиным были обречены на провал, несмотря на то, что они буквально не могли жить друг без друга. В те годы актер находился в браке с Екатериной Гаркалиной, которая скончалась в 2009 году. При этом его любовница в лице Эппле ждала ребенка от своего супруга, кинооператора Ильи Фрэза. С годами им удалось перебороть чувство любви друг к другу. Пара прекратила общение, чтобы забыть друг друга и не дать волю чувствам. Актриса верит, что со временем все проходит, что произошло и в ее случае.Валерий Гаркалин просил Жанну Эппле назвать старшего сына Платоном, но ее супруг решил назвать его Потапом в связи с тем, что ребенок родился в день святого Потапа.