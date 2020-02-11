Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина: «Свобода – это когда забываешь отчество у тирана»

Наследница артистки разместила в блоге снимок своего нового рисунка с текстом на испанском и английском языках. Свой пост 30-летняя Татьяна Плаксина сопроводила цитатой Иосифа Бродского, в которой речь идет о свободе от тирании. Пока что неизвестно что под этими словами подразумевала дочь Любови Успенской, однако интернет-пользователи принялись дискутировать на данную тему в комментариях. Одни фолловеры поддерживают родственницу королевы русского шансона, а другие защищают ее звездную родительницу. Довольно большое количество юзеров недовольно высказались по поводу того, что поведение девушки к матери является недопустимым.Ранее Плаксина в студии телешоу «Звезды сошлись» обвинила свою мать в оскорблениях и рукоприкладстве. В скором времени дочь Успенской заявила, что продюсеры «НТВ» оказывали на нее давление. Сама исполнительница обвинила репортеров в разрушении семьи.