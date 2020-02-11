Названы характерные признаки жестокого мужчины





Специалисты считают, что первым признаком является моральное насилие, за счет которого мужчина пробует повысить мнение о себе. Жестокий человек часто проявляет свою злость в отношениях на почве ревности.Мужчина, который срывает свои негативные эмоции на различных предметах, способен со временем поступать точно так же с близкими или родными людьми. Нетерпеливость и проблемы с алкоголем свойственны жестокому человеку. Часто такие люде делают из себя жертву в том случае, когда их неправильно поняли, и чувствуют себя неполноценными. Жестокий человек разрешает рукоприкладство и унижение своей второй половинки.