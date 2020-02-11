Актриса Анастасия Макеева восстанавливается после операции

Как отметила актриса, она перенесла плановое хирургическое вмешательство. Операция была тяжелой и ей было больно просыпаться после наркоза, но она назвала себя счастливым человеком, поскольку ее окружают преданные поклонники с искренними намерениями. Анастасия Макеева записала обращение к публике спустя полчаса после операции, отметив, что ей до сих пор больно, поскольку она физически плохо переносит наркоз. Ей тяжело дышать и ходить, но ее заставляют двигаться.Актриса не уточняет причины того, что она находится в больнице, но отмечает, что это не связано с инцидентом во время мюзикла “Вий”. Звезда пострадала из-за проблем с тросом. После выписки артистка выйдет на сцену в качестве ведущей юбилейного вечера Дмитрия Харатьяна. В комментариях поклонники высказали слова поддержки своему кумиру и пожелали скорейшего выздоровления.