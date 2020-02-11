Роструд напомнил россиянам о продолжительных выходных в феврале и марте
Специалисты Роструда решили напомнить жителям РФ о продолжительных праздниках в феврале и марте. В конце месяца ожидается три официальных выходных.
Пресс-служба ведомства предоставила сведения о том, что граждане страны получат три выходных подряд, включая понедельник, в период с 22 по 24 февраля. Дело в том, что на воскресенье припадает День защитника Отечества. Международных женский день в нынешнем году выпадает на последний выходной недели, на фоне чего его тоже перенесут на понедельник.
При этом праздники не должны отразиться на продолжительности трудового дня 21 февраля и 6 марта, передает “ПолитЭксперт”.
Пресс-служба ведомства предоставила сведения о том, что граждане страны получат три выходных подряд, включая понедельник, в период с 22 по 24 февраля. Дело в том, что на воскресенье припадает День защитника Отечества. Международных женский день в нынешнем году выпадает на последний выходной недели, на фоне чего его тоже перенесут на понедельник.
При этом праздники не должны отразиться на продолжительности трудового дня 21 февраля и 6 марта, передает “ПолитЭксперт”.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:55