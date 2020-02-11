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Названы неожиданные привычки, провоцирующие постоянное…
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Названы неожиданные привычки, провоцирующие постоянное истощение

Медики назвали способы восстановления энергии для предотвращения проблем со здоровьем. Некоторые повседневные привычки и распорядок дня могут иметь негативные последствия.

Для поддержания энергетического уровня не обязательно пить кофе и кофеиносодержащие напитки. Наоборот, уменьшение их количества поможет расслабиться ночью и обеспечить отдых, который принесет много сил. Медики напоминают, что кофе нужно пить за 6-7 часов до сна, а также не употреблять больше 3 чашек в день, поскольку большая доза может спровоцировать чувство подавленности и усталости. Важно отказаться от привычки есть в заведениях быстрого питания. Сладкая выпечка и готовые продукты содержат большое количество углеводов, которые ненадолго повышают уровень энергии, но вскоре человек снова чувствует голод. Диетологи советуют употреблять цельнозерновые продукты и закуски с высоким содержанием белка, например, орехи, скир и протеиновые батончики. Чтобы успеть больше сделать за один день нужно правильно распределить свободное время, с чем поможет справиться дневник. При этом нужно выделить время к концу дня для расслабления и подготовки ко сну. Это позволит зарядить тело энергией для решения задач следующим утром.

Чтобы почувствовать прилив сил утром нужно отказаться от выпивки вечером, даже если речь идет о вине. Несколько бокалов могут негативно повлиять на качество сна. Следует также избегать стрессовых ситуаций, поскольку выделяющийся при этом гормон кортизол увеличивает концентрацию жира и сахара в крови. Это позволяет снабжать мозг и мышцы энергией, но постоянный стресс приводит к ощущению истощенности. Также гормон стресса повышает риски возникновения ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.

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Общество / Авторские новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:04

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