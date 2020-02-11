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Старший внук Елизаветы II Питер Филлипс разводится с женой Отем Келли после 12 лет брака

Отем Келли приняла решение развестись с внуком королевы Питером Филлипсом после 12 лет брака. Елизавета II расстроилась после того, как узнала эту новость.
Старший внук Елизаветы II Питер Филлипс разводится с женой Отем Келли после 12 лет брака

Судя по всему, уроженка Монреаля хочет последовать примеру Меган Маркл и принца Гарри, уехав в Канаду. Как утверждают инсайдеры, Питер Филлипс был «опустошен и удивлен», когда узнал о решении своей супруги, с которой прожил в браке 12 лет. При этом жена внука Елизаветы II может увезти с собой их общих дочерей – 7-летнюю Айлу и 9-летнюю Саванну. Девочки, ко всему прочему, имеют двойное гражданство. По информации издания The Sun, друзья Отем Келли и любимого внука монархини предполагают, что на нее могли повлиять герцоги Сассекские.

Известно, что жена Филлипса многим пожертвовала ради него, отказавшись от католической веры, чтобы во время вступления в брак избранник не лишился статуса престолонаследника. Кроме этого, Келли переехала в Великобританию. Возможно, все это время она мечтала снова вернуться на родину.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:18

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