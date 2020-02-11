Названы продукты, которые вредят здоровью после нагревания





Разогретое куриное яйцо опасно для человека из-за белка, который выделяет вредные соединения. Чтобы избежать проблем со здоровьем, рекомендуется употреблять продукт в свежем виде. Вновь нагретая курица способна вызывать спазм в желудке и другие осложнения и заболевания. Высокая температура меняет структуру белка продукта и делает его опасным для организма человека. Лучше всего употреблять холодную курицу. Шпинат и сельдерей также нельзя разогревать, после данной процедуры зелень становится опасной из-за наличия канцерогенов.Употребление несвежих теплых креветок приводит к отравлению из-за бактерий. Домашний попкорн рекомендуют готовить на сковородке и под крышкой. В микроволновой печи он просто взрывается и становится вредным для здоровья. Также после нагревания картофель теряет все свои полезные свойства, а грибы увеличивают риск появления проблем с сердцем, также рисе размножаются бактерии, которые вызывают отравление.