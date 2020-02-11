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Названы продукты, которые вредят здоровью после нагревания

После разогрева продукты способны вырабатывать вредные вещества, которые ухудшают здоровье человека. Например, обычная жареная курица может вызвать спазмы в животе, а также отравление.

Разогретое куриное яйцо опасно для человека из-за белка, который выделяет вредные соединения. Чтобы избежать проблем со здоровьем, рекомендуется употреблять продукт в свежем виде. Вновь нагретая курица способна вызывать спазм в желудке и другие осложнения и заболевания. Высокая температура меняет структуру белка продукта и делает его опасным для организма человека. Лучше всего употреблять холодную курицу. Шпинат и сельдерей также нельзя разогревать, после данной процедуры зелень становится опасной из-за наличия канцерогенов.

Употребление несвежих теплых креветок приводит к отравлению из-за бактерий. Домашний попкорн рекомендуют готовить на сковородке и под крышкой. В микроволновой печи он просто взрывается и становится вредным для здоровья. Также после нагревания картофель теряет все свои полезные свойства, а грибы увеличивают риск появления проблем с сердцем, также рисе размножаются бактерии, которые вызывают отравление.

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Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 12:21

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