Участница проекта "Дом-2" Ксения Шаповал оскорбила Дмитрия Тузова





Ксения Шаповал пришла на проект, по ее словам, чтобы отомстить экс-избраннику Сергею Захарьяшу и разрушить его отношения с Алесей Семеренко, однако быстро переключилась на телеведущего Влада Кадони. Сам мужчина тоже периодически оказывает знаки внимания брюнетке, однако явно своих чувств не показывает.Тем не менее, Ксения Шаповал, видимо, считает, что теперь у нее есть приоритет перед коллегами, из-за чего прямо на Лобном месте она набросилась с оскорблениями на Дмитрия Тузова. Самое удивительное в том, что молодой человек никаким образом девушку не обидел, просто ей не понравилось его поведение.