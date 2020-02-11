Ученые: Высокий уровень тестостерона увеличивает опасность рака молочной железы





Научные сотрудники из Кембриджского университета проанализировали сведения более 500 тысяч пациентов из биобанка. Это помогло обнаружить, что избыток тестостерона у представительниц слабого пола повышает риск возникновения эндометрия и онкологии молочной железы. При этом он больше чем в половину усиливает возможность синдрома поликистозных яичников. В случае с мужчинами все наоборот — слишком высокий уровень данного гормона может спровоцировать развитие рака простаты.Как отметили ученые, избыток тестостерона у дам повышает вероятность появления диабета 2-го типа на 37%. Что касается представителей сильного пола, при указанном состоянии этот показатель у них снижается на 14%. По словам исследователей, эффективность гормонального лечения у мужчин и женщин должна изучаться по отдельности, так как в некоторых ситуациях она может оказывать прямо противоположный эффект в зависимости от пола человека.