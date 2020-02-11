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Станислав Садальский публично обвинил телеведущую Тину Канделаки во лжи

Российский актер театра и кино Станислав Садальский опубликовал в личном блоге Instagram запись, в которой обвинил Тину Канделаки во лжи. По его словам, телеведущая «рано начала врать» о своей профессиональной деятельности, поскольку «много свидетелей тбилисской эпопеи» помнят правду.
Станислав Садальский публично обвинил телеведущую Тину Канделаки во лжи

Актер, известный благодаря своей прямолинейности, очередной раз смело рассказал «свою правду» в личном блоге. Он прокомментировал заявление Тины Канделаки в программе «Судьба человека» о том, как она достигла успеха в своей профессиональной деятельности. По словам народного артиста, генеральный продюсер канала «Матч ТВ» «придумала байку, что она всего добилась сама, без чьей-либо помощи». Станислав Садальский много раз упоминает, что у 44-летней грузинской журналистки всегда были нужные связи благодаря ему. Более того, артист перечислил фамилии выдающихся деятелей телевидения, которые «продвигали» звезду.

«Испанский стыд», так назвал свое состояние Станислав Садальский, когда впервые услышал «историю успеха» Тины Канделаки в эфире программы. В записи артист «прошелся» даже по говору телеведущей и ее личным отношениям с бывшими мужьями. Подписчики Сети оставили свои отклики под разоблачающим постом, написав, что тоже «не поверили ни единому слову» звезды и теперь только убедились в ее «неискренности».

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 12:08

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