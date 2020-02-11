"Прихожу в себя": Анастасия Костенко поделилась впечатлениями после вторых родов

Несколько дней назад футболист Дмитрий Тарасов вернулся домой и забрал из роддома жену Анастасию Костенко вместе с новорожденной. Сейчас, по словам модели, ей помогают бабушки, они заботятся о ее "принцессах". Сама же молодая мамочка пока "приходит в себя", но ей нравится привыкать к тому, что у них в семье теперь двое детей.Старшая дочь Милана, поделилась Анастасия Костенко в Instagram, постоянно проявляет к новорожденной сестре любовь и заботу, интересуясь, как родители за ней ухаживают и хорошо ли они это делают.