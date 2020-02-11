Врачи из Дании назвали лучший период в году для зачатия ребенка





Врачи заявили: если зачать ребенка зимой, то риск повышения уровня давления снижается, а состояние малыша и роженицы останется в безопасности. Гипертензия, которая вызывает развитие инсульта и сердечного приступа, смертельно опасна для беременной женщины.Медики уверены, что данное заболевание, а также тромбоэмболия, появляется из-за дефицита витамина D. У женщины, зачавшей зимой, главный период протекает именно летом, когда организм получает необходимое вещество.