Звезда проекта "Дом-2" Маргарита Овсянникова представила свой новый клип, где снялась в постели со Стасом Костюшкиным

В кадре Маргарита Овсянникова и Стас Костюшкин играют мужа и жену, которым мешают шумные соседи. Последних сыграли пожилые родители российского певца. Они якобы слушают новую композицию Овсянниковой, из-за чего влюбленные не могут уснуть. Звезда обращается к своему мужу и просит его разобраться. Стас Костюшкин сначала отказывается, но когда начинает играть его песня, встает с постели и идет к соседям, чтобы попросить их сделать музыку тише.Тизер нового клипа Маргариты Овсянниковой вызвал неоднозначную реакцию в Сети. Многие не узнали Стаса Костюшкина, а некоторые и вовсе поинтересовались, неужели экс-участница проекта "Дом-2" может привлечь внимание к своим песням только участием в клипах известных исполнителей.