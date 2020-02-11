Звезда проекта "Дом-2" Маргарита Овсянникова представила свой новый клип, где снялась в постели со Стасом Костюшкиным
Экс-участница и звезда проекта "Дом-2" Маргарита Овсянникова на своей странице в Instagram опубликовала отрывок из нового собственного клипа, где предстала в постели вместе с известным российским певцом Стасом Костюшкиным. По сценарию в ролике исполнители играют супружескую пару.
В кадре Маргарита Овсянникова и Стас Костюшкин играют мужа и жену, которым мешают шумные соседи. Последних сыграли пожилые родители российского певца. Они якобы слушают новую композицию Овсянниковой, из-за чего влюбленные не могут уснуть. Звезда обращается к своему мужу и просит его разобраться. Стас Костюшкин сначала отказывается, но когда начинает играть его песня, встает с постели и идет к соседям, чтобы попросить их сделать музыку тише.
Тизер нового клипа Маргариты Овсянниковой вызвал неоднозначную реакцию в Сети. Многие не узнали Стаса Костюшкина, а некоторые и вовсе поинтересовались, неужели экс-участница проекта "Дом-2" может привлечь внимание к своим песням только участием в клипах известных исполнителей.
В кадре Маргарита Овсянникова и Стас Костюшкин играют мужа и жену, которым мешают шумные соседи. Последних сыграли пожилые родители российского певца. Они якобы слушают новую композицию Овсянниковой, из-за чего влюбленные не могут уснуть. Звезда обращается к своему мужу и просит его разобраться. Стас Костюшкин сначала отказывается, но когда начинает играть его песня, встает с постели и идет к соседям, чтобы попросить их сделать музыку тише.
Тизер нового клипа Маргариты Овсянниковой вызвал неоднозначную реакцию в Сети. Многие не узнали Стаса Костюшкина, а некоторые и вовсе поинтересовались, неужели экс-участница проекта "Дом-2" может привлечь внимание к своим песням только участием в клипах известных исполнителей.