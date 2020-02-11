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Звезда проекта "Дом-2" Маргарита Овсянникова представила свой новый клип, где снялась в постели со Стасом Костюшкиным

Экс-участница и звезда проекта "Дом-2" Маргарита Овсянникова на своей странице в Instagram опубликовала отрывок из нового собственного клипа, где предстала в постели вместе с известным российским певцом Стасом Костюшкиным. По сценарию в ролике исполнители играют супружескую пару.
Звезда проекта "Дом-2" Маргарита Овсянникова представила свой новый клип, где снялась в постели со Стасом Костюшкиным

В кадре Маргарита Овсянникова и Стас Костюшкин играют мужа и жену, которым мешают шумные соседи. Последних сыграли пожилые родители российского певца. Они якобы слушают новую композицию Овсянниковой, из-за чего влюбленные не могут уснуть. Звезда обращается к своему мужу и просит его разобраться. Стас Костюшкин сначала отказывается, но когда начинает играть его песня, встает с постели и идет к соседям, чтобы попросить их сделать музыку тише.

Тизер нового клипа Маргариты Овсянниковой вызвал неоднозначную реакцию в Сети. Многие не узнали Стаса Костюшкина, а некоторые и вовсе поинтересовались, неужели экс-участница проекта "Дом-2" может привлечь внимание к своим песням только участием в клипах известных исполнителей.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:33

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