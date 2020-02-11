Памела Андерсон разорила 74-летнего супруга Джона Питерса

Выяснилось, что за то время, пока пара была жената, избранник знаменитости успел погасить ее задолженность в размере 200 тысяч долларов, так как Памела Андерсон была почти банкротом. Судя по всему, на съёмки в кино артистку практически не приглашают, а благотворительность и зоозащитная деятельность не приносят ей внушительных денег. То есть каждый день брака обошелся Джону Питерсу в один миллион рублей, если перевести по текущему курсу. При этом 74-летний супруг обновил гардероб блондинки., - заявил бывший супруг и добавил, что всегда любил 52-летнюю фотомодель.Памела Андерсон познакомилась с будущим избранником примерно 30 лет назад, после чего они начали встречаться, но потом актриса ушла от Питерса. Однако он продолжал испытывать к экс-возлюбленной романтические чувства. Примечательно, что спустя долгие годы артистка сама сделала предложение знаменитости, хотя на тот момент у него был роман с другой женщиной, с которой он был помолвлен.При этом ходят разные слухи по поводу того, кто кого бросил в этой паре. Как утверждает бывший супруг звезды, он хотел развестись, когда осознал, что жена его использует. Однако телеведущая заявила, что данное решение было обоюдным.