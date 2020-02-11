Памела Андерсон разорила 74-летнего супруга Джона Питерса
Памела Андерсон вышла замуж за Джона Питерса 21 января, а спустя 12 дней их брак разрушился. 74-летний продюсер рассказал журналистам, как супруга его разорила.
Выяснилось, что за то время, пока пара была жената, избранник знаменитости успел погасить ее задолженность в размере 200 тысяч долларов, так как Памела Андерсон была почти банкротом. Судя по всему, на съёмки в кино артистку практически не приглашают, а благотворительность и зоозащитная деятельность не приносят ей внушительных денег. То есть каждый день брака обошелся Джону Питерсу в один миллион рублей, если перевести по текущему курсу. При этом 74-летний супруг обновил гардероб блондинки. «Все, что она говорила, было ложью», - заявил бывший супруг и добавил, что всегда любил 52-летнюю фотомодель.
Памела Андерсон познакомилась с будущим избранником примерно 30 лет назад, после чего они начали встречаться, но потом актриса ушла от Питерса. Однако он продолжал испытывать к экс-возлюбленной романтические чувства. Примечательно, что спустя долгие годы артистка сама сделала предложение знаменитости, хотя на тот момент у него был роман с другой женщиной, с которой он был помолвлен.
При этом ходят разные слухи по поводу того, кто кого бросил в этой паре. Как утверждает бывший супруг звезды, он хотел развестись, когда осознал, что жена его использует. Однако телеведущая заявила, что данное решение было обоюдным.
Выяснилось, что за то время, пока пара была жената, избранник знаменитости успел погасить ее задолженность в размере 200 тысяч долларов, так как Памела Андерсон была почти банкротом. Судя по всему, на съёмки в кино артистку практически не приглашают, а благотворительность и зоозащитная деятельность не приносят ей внушительных денег. То есть каждый день брака обошелся Джону Питерсу в один миллион рублей, если перевести по текущему курсу. При этом 74-летний супруг обновил гардероб блондинки. «Все, что она говорила, было ложью», - заявил бывший супруг и добавил, что всегда любил 52-летнюю фотомодель.
Памела Андерсон познакомилась с будущим избранником примерно 30 лет назад, после чего они начали встречаться, но потом актриса ушла от Питерса. Однако он продолжал испытывать к экс-возлюбленной романтические чувства. Примечательно, что спустя долгие годы артистка сама сделала предложение знаменитости, хотя на тот момент у него был роман с другой женщиной, с которой он был помолвлен.
При этом ходят разные слухи по поводу того, кто кого бросил в этой паре. Как утверждает бывший супруг звезды, он хотел развестись, когда осознал, что жена его использует. Однако телеведущая заявила, что данное решение было обоюдным.