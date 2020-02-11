Установлена способность рака развиться из-за воздействия патогенов
Онколог Марк Запатка назвал определенные патогены, которые приводят к онкологии. Сотрудники Немецкого онкологического исследовательского центра нашли закономерность, проанализировав результаты работ более 1,3 тысяч исследователей.
Ученых интересовали проекты, связанные с геномами опухолей. Всего было рассмотрено 38 отличающихся между собой типов рака, среди которых были найдены 23 вида патогенов, встречающихся у 356 пациентов. Онколог Марк Запатка обнаружил большое количество вирусов Эпштейна-Барра, который был связан с поражением носоглотки и желудка, а также лимфомой. Гепатит B выявлен при раке печени, а вирус папилломы был ответствен за поражение шейки матки и горла.
Результаты этой работы важны на пути борьбы с онкологией, поскольку позволили увидеть влияние патогенов на рост злокачественных клеток. Для предотвращения недуга медики намерены разработать вакцину.
Ученых интересовали проекты, связанные с геномами опухолей. Всего было рассмотрено 38 отличающихся между собой типов рака, среди которых были найдены 23 вида патогенов, встречающихся у 356 пациентов. Онколог Марк Запатка обнаружил большое количество вирусов Эпштейна-Барра, который был связан с поражением носоглотки и желудка, а также лимфомой. Гепатит B выявлен при раке печени, а вирус папилломы был ответствен за поражение шейки матки и горла.
Результаты этой работы важны на пути борьбы с онкологией, поскольку позволили увидеть влияние патогенов на рост злокачественных клеток. Для предотвращения недуга медики намерены разработать вакцину.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:30