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Клиника Майо назвала 10 главных симптомов анемии

Американская исследовательская клиника Майо в штате Миннесота назвала 10 главных симптомов, свидетельствующих об анемии. Эксперты убеждены, что низкий уровень гемоглобина нельзя оставлять без внимания, так как он способен вызвать необратимые процессы в организме человека.
Клиника Майо назвала 10 главных симптомов анемии

Малокровие - нередкое состояние среди пациентов в послеоперационном периоде, а также для новоиспеченных мам. Однако, согласно опыту практикующих специалистов, к ним все чаще обращаются люди с общими симптомами, которые даже не догадываются о железодефицитной анемии. В список основных симптомов низкого гемоглобина врачи отнесли: головокружение, тошноту, ускоренное сердцебиение, сильную отдышку после легких физических нагрузок, бледность кожи, хроническую усталость, апатию и постоянное ощущение холода. Кроме того, могут проявиться нарушения питания в связи с отсутствием аппетита и ухудшения состояния дермы, ногтей и волос из-за недостатка полезных микроэлементов.

Все вышеописанные симптомы объясняются, прежде всего, слабым кровоснабжением всех систем организма. Более того, малое количество кровяных телец не способно обеспечить все клетки внутренних органов достаточным объемом кислорода. Если человек чаще всего ощущает головную боль и тошноту, это может свидетельствовать о кислородном голодании – гипоксии.

Врачи настоятельно рекомендуют обратиться в медицинское учреждение за квалифицированной помощью. Не стоит заниматься самолечением, так как оно может только ухудшить состояние здоровья.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 11:41

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