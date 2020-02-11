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Во Владивостоке есть мужчина: Стали известны подробности личной жизни матери Рапунцелей Татьяны Владимировны Григорьевской

Звезда проекта "Дом-2" Татьяна Владимировна Григорьевская не раз говорила о том, что жертвует своей личной жизнью ради помощи дочерям и воспитания внуков. Журналисты выяснили подробности подобных высказываний участницы реалити-шоу.
Во Владивостоке есть мужчина: Стали известны подробности личной жизни матери Рапунцелей Татьяны Владимировны Григорьевской

Пока Алена и Ольга Рапунцель стараются построить свою личную жизнь и наладить ее, их мать Татьяна Владимировна Григорьевская продолжает сетовать на то, что она многим жертвует ради помощи своим детям и внукам. Как выяснили журналисты проекта "Дом-2", во Владивостоке у женщины действительно есть возлюбленный.

Мужчина уже не пенсии, он помогает Татьяне Владимировне Григорьевской присматривать за ее пожилыми родителями, при этом делает в квартире, где они проживают вместе уже на протяжении 10 лет, ремонт, пока его избранница живет на два города и пытается наставить младшую дочь на "путь истинный". На камеру он категорически говорить отказывается, однако поклонники не могут понять только одного - почему избранник звезды проекта "Дом-2" не хочет жить вместе с ней на реалити-шоу, что было бы куда удобнее.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:24

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