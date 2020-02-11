В российской столице приступили к реализации образовательного проекта «Героика»





Отмечается, что на страницах городов также расположены медиагалереи. Помимо этого посетителям предлагается возможность выполнить специальные тестовые задания, результатами которых можно затем поделиться в соцсетях. По словам Андрея Зинина, контент на сайте можно использовать, к примеру, для того чтобы провести тематическое занятие, квест или викторину.*ГМЦ — Городской методический центр.