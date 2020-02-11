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В российской столице приступили к реализации образовательного проекта «Героика»

Столичное образовательное ведомство сообщило о старте реализации проекта «Героика». Теперь у всех желающих есть возможность посетить портал geroika.ru и ознакомиться с историей городов-героев и городов воинской славы. Комментируя запуск проекта, директор Городского методического центра Андрей Зинин сообщил о том, что на сайте находится интерактивная карта с отмеченными на ней городами. Посетитель может выбрать город, после чего ознакомиться с информацией об его подвигах, которые привели к присвоению почетного звания.
В российской столице приступили к реализации образовательного проекта «Героика»

Отмечается, что на страницах городов также расположены медиагалереи. Помимо этого посетителям предлагается возможность выполнить специальные тестовые задания, результатами которых можно затем поделиться в соцсетях. По словам Андрея Зинина, контент на сайте можно использовать, к примеру, для того чтобы провести тематическое занятие, квест или викторину.

*ГМЦ — Городской методический центр.

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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 10:50

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