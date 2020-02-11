"Они сами провоцируют конфликты": Телеведущие назвали настоящую причину травли семьи Дмитренко
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель в очередной постаралась доказать, что коллеги не дают ей жизни на реалити-шоу, выступив в последнем выпуске программы "Бородина против Бузовой". Однако телеведущие поспешили заверить, что семья Дмитренко сама провоцирует конфликты, а не их постоянно обижают со всех сторон.
Телеведущая Ксения Бородина часто отвечает на вопросы своих подписчиков в соцсети Instagram, когда дело доходит до происходящих на проекте "Дом-2" событий. Звезда действительно готова защитить беременную Ольгу Рапунцель, считая, что мать обделяет любовью свою старшую дочь, но вот на самом деле, по мнению знаменитости, в большинстве случаев скандалы с коллегами провоцирует именно беременная звезда реалити-шоу.
Того же мнения придерживается и телеведущий Андрей Черкасов, о чем он также рассказал в своем микроблоге в Instagram, отметив, что Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко часто угрожают уходом, ставят ультиматумы и собирают чемоданы, но остаются жить на проекте, при этом их никто силой не удерживает, и они свободно в любой момент могут покинуть реалити-шоу.
Телеведущая Ксения Бородина часто отвечает на вопросы своих подписчиков в соцсети Instagram, когда дело доходит до происходящих на проекте "Дом-2" событий. Звезда действительно готова защитить беременную Ольгу Рапунцель, считая, что мать обделяет любовью свою старшую дочь, но вот на самом деле, по мнению знаменитости, в большинстве случаев скандалы с коллегами провоцирует именно беременная звезда реалити-шоу.
Того же мнения придерживается и телеведущий Андрей Черкасов, о чем он также рассказал в своем микроблоге в Instagram, отметив, что Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко часто угрожают уходом, ставят ультиматумы и собирают чемоданы, но остаются жить на проекте, при этом их никто силой не удерживает, и они свободно в любой момент могут покинуть реалити-шоу.