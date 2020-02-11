Новорожденная дочь Миллы Йовович заболела желтухой

Известная фотомодель и главная героиня легендарных голливудских фильмов уже состоялась как супруга и мама. В 2007 году Милла Йовович родила первую дочь Эвер, в 2015 году – Дешилл, а менее месяца назад на свет появилась Ошин. Как известно, после второго ребенка актриса снова забеременела, однако случился выкидыш, который негативно отразился на эмоциональном состоянии звезды.В опубликованной записи Милла Йовович поделилась, что из-за диагностированной желтухи у новорожденной дочери им пришлось провести в больнице под наблюдением врачей дополнительно семь дней. Звездная мама рассказала подробности ежедневного режима малышки Ошин, упомянув усиленное питание, которое порекомендовали специалисты. «Она так быстро засыпает у моей груди, что мне приходится сцеживать молоко в бутылочку», - пишет актриса.Напоследок Милла Йовович добавила, что они всей семьей надеются на хороший результат анализов крови, которые взяли сегодня у ее дочери. Подписчики Сети поддержали модель в своих комментариях и заверили, что все обязательно наладится.