Новорожденная дочь Миллы Йовович заболела желтухой
Американская актриса Милла Йовович родила третью дочь 20 января этого года. Недавно звезда опубликовала запись в личном блоге Instagram, в котором рассказала, что ее маленькая Ошин заболела желтухой.
Известная фотомодель и главная героиня легендарных голливудских фильмов уже состоялась как супруга и мама. В 2007 году Милла Йовович родила первую дочь Эвер, в 2015 году – Дешилл, а менее месяца назад на свет появилась Ошин. Как известно, после второго ребенка актриса снова забеременела, однако случился выкидыш, который негативно отразился на эмоциональном состоянии звезды.
В опубликованной записи Милла Йовович поделилась, что из-за диагностированной желтухи у новорожденной дочери им пришлось провести в больнице под наблюдением врачей дополнительно семь дней. Звездная мама рассказала подробности ежедневного режима малышки Ошин, упомянув усиленное питание, которое порекомендовали специалисты. «Она так быстро засыпает у моей груди, что мне приходится сцеживать молоко в бутылочку», - пишет актриса.
Напоследок Милла Йовович добавила, что они всей семьей надеются на хороший результат анализов крови, которые взяли сегодня у ее дочери. Подписчики Сети поддержали модель в своих комментариях и заверили, что все обязательно наладится.
Известная фотомодель и главная героиня легендарных голливудских фильмов уже состоялась как супруга и мама. В 2007 году Милла Йовович родила первую дочь Эвер, в 2015 году – Дешилл, а менее месяца назад на свет появилась Ошин. Как известно, после второго ребенка актриса снова забеременела, однако случился выкидыш, который негативно отразился на эмоциональном состоянии звезды.
В опубликованной записи Милла Йовович поделилась, что из-за диагностированной желтухи у новорожденной дочери им пришлось провести в больнице под наблюдением врачей дополнительно семь дней. Звездная мама рассказала подробности ежедневного режима малышки Ошин, упомянув усиленное питание, которое порекомендовали специалисты. «Она так быстро засыпает у моей груди, что мне приходится сцеживать молоко в бутылочку», - пишет актриса.
Напоследок Милла Йовович добавила, что они всей семьей надеются на хороший результат анализов крови, которые взяли сегодня у ее дочери. Подписчики Сети поддержали модель в своих комментариях и заверили, что все обязательно наладится.