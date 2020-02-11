Эксперты рассказали, как можно победить страх перед походом к стоматологу





Специалисты рекомендуют записываться на прием к врачу на ранние часы, чтобы меньше переживать из-за похода к больницу. Лучше всего во время ожидания послушать музыку. Так человек сможет отвлечься от разговоров других пациентов и от мыслей про предстоящую процедуру или осмотр. Медитация является прекрасным способом, чтобы расслабится. Близкий человек, который находится рядом, может заметно успокоить пациента перед приемом у врача. Также, если данные способы не помогают, люди используют седацию, с помощью которой забывают о страхе.Специалисты рассказали, что чаще всего взрослый человек боится стоматологов из-за пережитого опыта в детстве. Многие люди терпят острую боль в зубах до последнего, оттягивая неизбежный поход к врачу. Рекомендуется сразу обращаться за помощью специалиста, чтобы не ухудшить ситуацию и здоровье.