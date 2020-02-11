Алену Водонаеву вызвали в полицию после слов о "быдле"





Как отметила сама Екатерина Гордон, личность заявителя не раскрывается, но она полагает, что это какая-либо организация, которая намерена нанести вред экс-участнице проекта "Дом-2". Заявление Алены Водонаевой юрист не считает оскорбительным, так как она высказала свое личное мнение, а то, что ее не поддержали другие россияне, не может служить поводом для открытия уголовного дела.Тем временем Алена Водонаева уже ответила на интересующие следователей вопросы, ей грозит наказание по статье 282 о возбуждении ненависти либо вражды, что приравнивается к унижению человеческого достоинства в виде лишения свободы сроком на шесть лет. Блогер уже ранее отметила, что отказаться от своих слов она не намерена, зато готова объяснить каждую строчку и каждое слово написанного поста.