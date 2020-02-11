Ольга Бузова встретилась со своей больной раком 14-летней фанаткой в рамках "Эстафеты добра"





Организаторы встречи рассказали, что девочка неизлечимо больна, однако она очень любит творчество Ольги Бузовой и мечтала встретиться со своим кумиром. На странице знаменитости в соцсети Instagram они написали обращение, отметив его хэштегом #Оляотзовись и попросили поклонников также поддержать просьбу. В итоге певица заметила приглашение, затем организаторы связались с ее менеджером и командой, все получилось и девочка пообщалась со звездой.Затем, отметили организаторы, Ольга Бузова согласилась принять участие в необычном марафоне, передав "Эстафету добра" Егору Криду и пригласив его также поучаствовать в благотворительной акции. Организаторы просят звезд просто приезжать к детям на чаепитие, при этом не нужно ничего привозить, просто помочь детям отвлечься от их переживаний.