Экстрасенс Дарья Миронова предсказала создание вакцины против коронавируса в апреле 2020 года





Ясновидящая предположила, что 2019-nCoV связан непосредственно с водной стихией Земли. По ее словам, вредоносный вирус заражал живые организмы через водоемы, а позже и людей, которые употребляли морепродукты. Дарья Миронова успокоила своих соотечественников, сказав, что «недуг не является опасным для россиян» и распространяется только на территории, находящиеся рядом с реками и морями.Более того, экстрасенс уверено заявила, что уже через два месяца человечество остановит распространение коронавируса. Согласно ее предсказанию, в апреле 2020 года медицинские ученые в Японии совместно с исследователями одной из европейских стран разработают действующую вакцину, которая будет спасением от эпидемии.В заключение своего прогноза в развитии смертельного недуга Дарья Миронова снова напомнила о том, что жизни россиян ничего не угрожает и не стоит поддаваться всеобщей панике. Хотя последствий коронавируса не избежать, например, экономического кризиса в Китае, для других стран все останется как и прежде.