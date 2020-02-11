Экс-участник проекта "Дом-2" Виталий Еворовский намерен забрать Анастасию Стецевят из реалити-шоу





Сама Анастасия Стецевят пока не рассказала о своем выборе между двумя молодыми людьми, однако на днях Виталий Еворовский вышел в прямой эфир в соцсети Instagram, где сообщил, что в ближайшее время намерен забрать Анастасию Стецевят из проекта "Дом-2".Несмотря на уход мужчины за Периметр, они продолжают, по его словам, общаться и поддерживать отношения.Касательно экс-ухажера Анастасии Стецевят Федора Стрелкова Еворовский ничего не отметил. Как известно, молодой человек также добивается внимания своей бывшей пассии, к которой у него внезапно проснулись чувства. Тем не менее, заявление бывшего проектанта навело поклонников на мысль, что Стецевят со своим выбором уже явно определилась.